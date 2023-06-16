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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:42

Ölümsüzlük bitkisi olarak biliniyor! Türkiye'de sadece bu bölgede yetişiyor

Türkiye'de kayıtlı olarak sadece Balıkesir'de ekilen amarant bitkisinden hayvan yemi ve çölyak hastaları için un üretilmesi hedefleniyor. Aztek ve Maya medeniyetlerinden miras amarant bitkisi, az su tüketimi ile de dikkat çekiyor. Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak kullanıldığı bilinen bitki “ölümsüzlük bitkisi” olarak da biliniyor.

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