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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:00

Oltaya gözlerinden ışık saçan köpek balığı takıldı! Balıkçılar ilk kez bu türle karşılaştı

Antalya'nın 1 mil açıklarında 28 yıldır balıkçılık yapan bir kişinin oltasına ‘ışık saçan' köpek balığı olarak bilinen küt burunlu köpek balığı takıldı.

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