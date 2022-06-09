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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:29

Okulun altından tarih çıktı! Tüm şehir merak içinde

Tokat'ta bir okulun temel kazısı sırasında çıkan tarihi eserler gün yüzüne çıkartılıyor.

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