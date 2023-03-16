Öğrenciler çadır sınıflarda eğitimden geri kalmıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde kıl çadırlardan kurulan Dayanışma Obası, depremzede ailelere barınma olanağı sağlarken, çeşitli sosyal alanlarıyla da çocukları ve gençleri ağırlıyor.

Etkinlikler ve psikososyal destek ekiplerinin ilgisiyle afetin olumsuz etkisinden uzaklaşmaya çalışan öğrenciler gönüllü öğretmenler tarafından çadırlarda verilen eğitimle uzak kaldıkları okul ortamına da kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Gönüllü öğretmenlerin ilkokul öğrencilerine eğitim verdiğini dile getiren Şaşmaz, "Ayrıca 8'inci sınıflara yönelik kurs açtık. 8 kişiyle başladık, 38 kişiye ulaştık. 12'nci sınıflara ise YKS kursu açtık, etüt çalışması ve deneme sınavları yapıyoruz." dedi.

Gönüllü kuruluşların çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik de yaptığını belirten Şaşmaz, "Sınıf ortamında ders yapıyoruz. Amacımız çocukların eğitimden kopmaması. Bu yönde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Psikolojik ve rehberlik anlamında da ekiplerimizle koordineli şekilde destek veriliyor. Velilerimize yönelik toplantı yapacağız ve gönüllü arkadaşlarımız psikolojik destek verecek." diye konuştu.

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Çadır kente yurdun dört bir tarafından yardımlar da gönderildiğini ifade eden Şaşmaz, Samsun 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin depremzede öğrencilere moral için atkı ve bere gönderdiğini, bu hediyelerin içinden öğrencilerin yazdığı duygu dolu mektupların da çıktığını kaydetti.





Şaşmaz, bu mektupların çocukları çok mutlu ettiğini anlatarak, "Burada kardeşlik ortamının olduğunu gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yurdun dört bir yanından gerek yardımlarıyla, duygularıyla, dualarıyla bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.