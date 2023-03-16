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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 11:50

Öğrenciler çadır sınıflarda eğitimden geri kalmıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler, çadırlarda oluşturulan sınıflarda eğitimlerine devam ediyor.

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