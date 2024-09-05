Oğlunun merakı sayesinde başladı!

Koleksiyonun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Burada güncel ve klasik olmak üzere 2 türlü araç sergiliyoruz. Ben klasiklere daha çok hayranım onlara bakınca zamanda yolculuk yapıyor gibiyim. Hatta Yeşilçam filmlerinde izlediğimde 'şu bizim araba, bu bizim araba' diyorum ve çok hoşuma gidiyor. Benim için önemli olan klasikler, oğlum içinde güncel arabalar." ifadelerini kullandı.