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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2024 Perşembe 13:10

Oğlunun merakı sayesinde başladı!

Erzurumlu memur emeklisi baba, oğlunun küçük yaşta merakı sayesinde aldığı maket araçlarla evlerinin çocuk odasında koleksiyon oluşturdu.