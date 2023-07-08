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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 10:49

Oğlaklar podyuma çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde keçi üretimini teşvik etmek amacıyla “Oğlak Güzellik Yarışması” düzenlendi.

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