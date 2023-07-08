Oğlaklar podyuma çıktı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 2. Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde keçi üretimini teşvik etmek amacıyla "Oğlak Güzellik Yarışması" düzenlendi.

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Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali çerçevesinde festival alanında bu yıl ikincisi düzenlenen 2-6 aylık 36 oğlaklağın yarıştığı, " Oğlak Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

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Yarışmada yetiştiricilerin oğlaklarını rengarenk süsledikleri görüldü. Yarışma öncesi tüm oğlaklara çan hediye edildi, oğlak sahiplerine ise Katılım Sertifikası verildi.

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Jüri üyeliklerini, Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Veteriner Hekimler Dursun Ali Şimşek, İsmail Bal, Mehmet Coşkun, Aygen Öner ve Ezgi Temizel'in yaptığı yarışmada oğlaklara jüri tarafından bakım, beslenme durumu, boyun, ayak, kuyruk ve kıl yapısı, yüz güzelliği, ayakta duruşu ve özel kanaat yönünden puan verildi.

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Yarışma sonunda, Hasan Çatal'ın "Mazlum" isimli oğlağı 59 puanla birinci, Harun Doğan'ın "Paşa" isimli oğlağı 58 puanla ikinci ve Havva Kılınç'ın "Bamsı" isimli oğlağı 57 puanla üçüncü oldu. Yarışmda dereceye girenlere Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve katılımcılar Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Şuayip Ali Tekin, Emet İlçe Tarım Müdürü Alper Kızılçay, Emet Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ünlü, Kütahya Veteriner Hekimler Odası Başkan Yardımcısı Ali Var tarafından ödülleri verildi.

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Yarışmada birinci olan oğlak sahibine madalya ve 4 çuval yem, ikinci olan oğlak sahibine madalya ve 3 çuval yem, üçüncü olan oğlak sahibine madalya ve 2 çuval yem, ayrıca yarışmaya katılan her hayvan sahibine 1 çuval yem, çan ve katılım belgesi verildi.