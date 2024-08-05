Off-road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü! Yaralılar Sikorsky helikopter ile alındı

Olay, dün İnegöl ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi.
Şükrü Bolat (23) ile Şafak Temur'un (26), sarp arazide seyir halinde oldukları off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü.
İhbarla bölgeye İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 Jandarma Asayiş Timi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uçuruma inen ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarırken, bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle tahliye için Aydın Hava Filo Komutanlığı'ndan vinç tertibatı olan S70 Sikorsky helikopter talep edildi.
Helikopterin bölgeye ulaşması ile yaralılar, 5 saat sonra bulundukları uçurumdan çıkarıldı.
Kurtarma operasyonu kamera ile saniye saniye görüntülenirken, araçtan çıkarılan yaralıların helikopter bölgeye ulaşana kadar ekipler ve vatandaşlar tarafından başlarının üzerine tutulan kamp sandalyeleri ile güneşten korunduğu görüldü.
Sedye ile helikoptere alınan Şükrü Bolat ile Şafak Temur, kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, aracı kullandığı öğrenilen Temur'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
BÖLGEDEN DÖNEN SAĞLIKÇILAR KAZADA YARALANDI
Bolat ile Temur'a ilk müdahaleyi yapmak üzere olay yerine giden sağlık ekiplerinin bulunduğu Coşkun Ç. (42) yönetimindeki ambulans, dönüş yolunda saat 14.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi'nde, Ömer İ.'nin (20) kullandığı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
Celal B. (30) idaresindeki 16 YL 418 ambulans da kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durdu.
Ambulans sürücüleri, kamyonet sürücüsü ve ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U. (33), Osman N. (63), Büşra Ö. (25) ve Nurgül Ç. (37) yaralandı.