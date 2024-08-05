Off-road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü! Yaralılar Sikorsky helikopter ile alındı

Kurtarma operasyonu kamera ile saniye saniye görüntülenirken, araçtan çıkarılan yaralıların helikopter bölgeye ulaşana kadar ekipler ve vatandaşlar tarafından başlarının üzerine tutulan kamp sandalyeleri ile güneşten korunduğu görüldü.

Sedye ile helikoptere alınan Şükrü Bolat ile Şafak Temur, kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, aracı kullandığı öğrenilen Temur'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.