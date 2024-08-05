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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 09:01

Off-road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü! Yaralılar Sikorsky helikopter ile alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü. Yaralanan 2 kişi Sikorsky helikopter ile alınıp hastaneye götürüldü. Bölgeden dönen sağlıkçılar ise kaza geçirdi.