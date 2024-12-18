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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:49

Ocak başında kış mesaisi! Mesleğin son ustaları

Adana'nın Kozan ilçesinde ata yadigâr mesleği gelecek nesillere aktarmak için bölgenin coğrafi işaret ile tescilli Tapan Bıçağını üreten mesleğin son ustaları kışın köylünün “eli ayağı' dedikleri balta için ocak başında mesai yapıyor.

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