Ocak başında kış mesaisi! Mesleğin son ustaları

Kozan'da mesleğin son ustaları olarak atalarından yadigar bıçak, balta ve demir ustaları gelişen teknolojiye direnerek el emeği üretimi sürdürürken bölgenin coğrafi işaret ile markalaşan Tapan Bıçağını mesaisinin yerini kışın balta üretimi alıyor.
Daha önceki çıraklarımda bıçak ve balta yapımını tercih etmediği için tek başına ata yadigarı mesleği geleceğe aktarmaya çalışıyorum" dedi.
Eskiden kamyon krangından yapılıyordu, çok özeldi. Şimdi çelik biraz daha değişti ama yine de ilgi yoğun ve talep oluyor. Köylerde kullanılıyor köylünün eli ayağı.