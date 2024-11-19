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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:02

O silah patlamasaydı Kuş Cenneti keşfedilmeyecekti

Alman Bilim adamı Curt Kosswig, Manyas Gölü'nün bir tatlı su faunası olarak ilginç bir gözlem mekanı olacağını tahmin ediyordu. Fakat gezi sırasında onun tahminlerini çok geride bırakacak ilginç bir şey yaşandı. Patlayan bir silah sesiyle gölün üzerinde aniden binlerce kuş havalandı. Orada bu kadar fazla kuş kolonisinin olduğunu kimse bilmiyordu. Kuşlardan rahatsız olup onları silahla kaçırmaya çalışan köylüler dışında...