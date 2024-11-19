O silah patlamasaydı Kuş Cenneti keşfedilmeyecekti

1939 yılında yapılan bu gezi sırasında çok ilginç bir şey yaşandı. Patlayan bir silah sesiyle bölgede aniden binlerce kuş havalandı. Bu çok şaşırtıcı bir görüntüydü. Orada bu kadar fazla kuş kolonisinin olduğu daha önce fark edilmemişti.