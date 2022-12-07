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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 13:30

Nuh'un Gemisi Türkiye'de mi? Bulunan kalıntılar incelemeye alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, mağarada keşfedilen kalıntılarının ardından Türk ekipler de harekete geçti. 'Nuh'un Gemisi' kalıntılarının olduğuna inanılan alanda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından kurulan araştırma ekibi çalışmaya başladı. Jeofizik, kimya, jeoarkeoloji araştırmalarında uzman akademisyenlerin de olduğu grubun alandan aldığı numuneler, incelenmek üzere İTÜ laboratuvarlarına gönderildi. Ayrıntılar haberimizde...

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