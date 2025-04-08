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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 15:54 |

Nisan karı Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

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