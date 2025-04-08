Nisan karı Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

Geçen yıl da bu zamanlarda kar yağışı görmüştük. Her yıl bu mevsime kar yağışının denk gelmesiyle mevsim de güzel oluyor, bereketli oluyor. Cenab-ı Allah bu yılda inşallah bereketini arttırsın. Doğa için, insanlar için, yaban hayatı içi kar lazım. Geçen yıl Nisan ayında da kar yağmıştı, hatta daha fazla yağmıştı. Kar yağışından dolayı çok mutluyum" dedi.