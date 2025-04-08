Nisan karı Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü

Meteoroloji Müdürlüğünün kar yağışı uyarısında bulunduğu Kastamonu'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor.
Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nda sis de etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.
Geçen yıl da bu zamanlarda kar yağışı görmüştük. Her yıl bu mevsime kar yağışının denk gelmesiyle mevsim de güzel oluyor, bereketli oluyor. Cenab-ı Allah bu yılda inşallah bereketini arttırsın. Doğa için, insanlar için, yaban hayatı içi kar lazım. Geçen yıl Nisan ayında da kar yağmıştı, hatta daha fazla yağmıştı. Kar yağışından dolayı çok mutluyum" dedi.