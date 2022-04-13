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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:28

Nisan ayında Türkiye beyaza büründü! İşte ilk fotoğraflar

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, yolda kalan araçların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Kars'ta gece şiddetini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

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