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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2024 Cuma 11:44

Nilüfer Çayı'nda korkutan görüntü! Toplu balık ölümleri yaşanıyor

Bursa Ovası'nın önemli su kaynaklarından Nilüfer Çayı'nda yaşanan kirlilik, yine balık ölümlerine neden oldu. Kirlilik nedeniyle oksijen almakta zorlanan balıklar yüzeye çıkarken, ölen balıkların mahalle sakinleri tarafından toplanılması tehlike oluşturuyor.