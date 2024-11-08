Nilüfer Çayı'nda korkutan görüntü! Toplu balık ölümleri yaşanıyor

Sudaki oksijenin tükenmesi ile birlikte suyun içerisinde balıkların ve diğer canlıların yaşayabileceği çözülmüş oksijen seviyesi, neredeyse sıfıra düşüyor. Bu durum ekosistemi etkiliyor. Ayrıca ölen balıkların toplanması, bir şekilde satılıp tüketilmesi, halk sağlığı açısından çok büyük bir risk teşkil ediyor. Çünkü o suda zaten bir kirlilik olduğu için, orada canlı ölümleri gerçekleşiyor. Balıkta biriken kirliliğin ne olduğunu bilmeden, ne kaynaklı olduğunu bilmeden o balıkları tüketmek, halk sağlığı açısından da oldukça riskli ve tehlikelidir" dedi.