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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2024 Salı 14:04

Nesli tükenme tehlikesi altında! Gaziantep'te görüldü

Gaziantep'teki Huzurlu Yaylası'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Türk semenderi' görüntülendi.

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