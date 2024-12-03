Nesli tükenme tehlikesi altında! Gaziantep'te görüldü

Cep telefonumla görüntülemeye çalışırken, otların arasına girerek kayboldu. Tehlikeli olabileceğini düşünerek yakalamadık. Daha sonra internetten yaptığım araştırmamda nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan olduğunu öğrenince, 'İyi ki yakalayıp zarar vermemişiz' diye düşündüm" dedi. (DHA)