  • $19,8078
  • 21,4516
  • 1252.61
  • 4501.73

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 11:25

Nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı 18 ilde aranacak! Fotokapana yakalanmıştı

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu Parsı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 18 ilde fotokapanlarla aranacak. Özellikle dişi ve yavrular üzerine yoğunlaştırılacak çalışmayla yarış haritaları tespit edilecek olan Anadolu parsının öldürülmesinin cezası bir milyon TL.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.