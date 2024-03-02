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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 11:31

Nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal tedaviye alındı! Bitkin halde bulunmuştu

Ankara'da kanadı yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal tedaviye alındı.

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