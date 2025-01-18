Haberler
  • $35,5594
  • 36,5618
  • 3081.85

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 13:19 |

Nesli tehlike altında! Karakulaklar fotokapana yakalandı

Burdur'da görülen nesli tehlike altındaki karakulaklar fotokapanlara yansıdı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.