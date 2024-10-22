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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 13:20

Nemrut Krater Gölü'nde kartpostallık görüntüler! Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi

Dünya'nın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde, Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, Atlas Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi. Önen, 'Nemrut Kalderası ve gölleri, doğa harikası yerlerdir. Bu an insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım' dedi.