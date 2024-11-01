Nemrut Krater Gölü ziyaretçilere kapatıldı! Valilikten açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, "Nemrut Kalderası'nda bulunan ayılar yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir türdür. Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır.