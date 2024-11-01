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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2024 Cuma 11:28

Nemrut Krater Gölü ziyaretçilere kapatıldı! Valilikten açıklama geldi

Bitlis Valiliği, ayı saldırıları ile gündeme gelen Türkiye'nin en büyük krater gölü 2 bin 250 rakımlı Nemrut'u, kış sezonu boyunca ziyaretçilere kapattı.

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