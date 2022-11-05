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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 13:19

Nehrin kıyısında gezerken buldu! Göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istedi

Elazığ'da yaşayan Hüseyin Özdemir, Murat Nehri kıyısında gezerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istedi.

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