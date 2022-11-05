Nehrin kıyısında gezerken buldu! Göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istedi

Dört yıl önce yine 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan 'göktaşı' parçalarına benzer taşları fark eden Özdemir, bu sefer bulduğu taşları hem uzmanından hem de internet üzerinden araştırdı.

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Normal taşlara göre ağırlığının fazla olduğunu belirten Hüseyin Özdemir, ''Murat Nehrinde iki tane taş buldum. Profesörlere gösterdik, bu taşların göktaşı olduklarını söylediler. Fakat bizim analiz yapmaya gücümüz yok. Ancak bu taşların göktaşı olduğunu düşünüyorum. Bu büyük taş 4.5 kilogram diğeri ise 370 gram ağırlığındadır. Bunu değerlendirmek istiyorum. Bu bir göktaşıysa ki biz öyle düşünüyoruz, bize yardımcı olana biz de yardımcı oluruz. Ne olduğunu öğrenmek için analiz yapmak istiyorum" dedi.