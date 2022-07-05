  • $16,9783
  • 17,4998
  • 984.003
  • 2403.95

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 12:52

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti! Karnından 10 kilo tümör çıkarıldı

Sivas'ta son 3 yıldır karın ve bel ağrısı çeken 72 yaşındaki Türkan Karademir'in, nefes darlığı şikayeti ile gittiği hastanede karnında tespit edilen 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapındaki tümör 4 saatlik operasyonla çıkartıldı. Sağlığına kavuşup, taburcu olan Karademir, 'Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum' dedi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.