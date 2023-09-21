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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 11:28

Mutfakta işinize yarayacak muhteşem bir pratik bilgi! lavabonuz kötü kokuyorsa...

Günlük hayatta hem ev işi hem tadilat yaparken zorlanılan anlar oluyor. Ancak zamandan kazandıran pek çok pratik ve masrafsız bilgi bulunuyor. İşte hem masrafsız hem de pratik bilgiler...

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