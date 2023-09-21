Mutfakta işinize yarayacak muhteşem bir pratik bilgi! lavabonuz kötü kokuyorsa...

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Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz.

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Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.

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Tıkanmış lavaboya biraz soda ve limon döküp bekletmeniz yeterli olacaktır.

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Balık yemeği hazırlarken ellerinizin kokusunu gidermek için de diş macunu kullanabilirsiniz.

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Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...

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Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

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Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için traş köpüğünden faydalanabilirsiniz.

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Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.

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Eski bez kumaşlarından banyo paspası (halısı) yapmak mümkün.

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İşte aşamaları...

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Soğanları uygun koşullarda saklarsanız sekiz aya kadar kullanabilirsiniz.

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Soğanların daha taze kalması için çok kolay bir yöntem var. Bunun için ilk önce külotlu çorabın bacak kısmına soğanı koyup bağlayın, sonra diğer soğanı ekleyin.

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Matkap ucuna temizleme fırçasını takarak banyo duvarlarını köpüklü suyla yorulmadan temizleyebilirsiniz.

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Matkap ucuna büyük fırça ya da diş fırçası takarak banyo fayanslarının aralarındaki pislikleri yorulmadan temizleyebilirsiniz.

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İşte büyük fırça ile yapım aşamaları...

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Diş fırçasını ortasından delin, vida geçirin.

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Delinmiş fırça başını kesin.

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Fırça başını bir matkaba geçirin.

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İşte fırçanız hazır!