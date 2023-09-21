Mutfakta işinize yarayacak muhteşem bir pratik bilgi! lavabonuz kötü kokuyorsa...

Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.
Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...
Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Soğanların daha taze kalması için çok kolay bir yöntem var. Bunun için ilk önce külotlu çorabın bacak kısmına soğanı koyup bağlayın, sonra diğer soğanı ekleyin.
Matkap ucuna temizleme fırçasını takarak banyo duvarlarını köpüklü suyla yorulmadan temizleyebilirsiniz.
Matkap ucuna büyük fırça ya da diş fırçası takarak banyo fayanslarının aralarındaki pislikleri yorulmadan temizleyebilirsiniz.