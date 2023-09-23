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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 11:49

Müşterilerinin fotoğraflarını yarım asırdır sergiliyor!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Dilsiz berber' olarak bilinen 78 yaşındaki işitme engelli Kamil Yıldız, yarım asrı aşkındır tıraş ettiği müşterilerinin fotoğraflarını da dükkanında sergiliyor.

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