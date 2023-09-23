Müşterilerinin fotoğraflarını yarım asırdır sergiliyor!

Engeline rağmen yaşam enerjisini yitirmeyen Yıldız, 20'li yaşlarda berber çırağı olarak mesleğe giriş yaptı.

Yaklaşık 58 yıldır mesleğini sürdüren Yıldız, kimi vesikalık kimi farklı boydaki sürekli müşterilerinin fotoğraflarını da dükkanında sergilemeye başladı.

İşitme engeline bağlı olarak konuşma yetisi de gelişmeyen Yıldız, müşterileriyle el işaretleriyle anlaşarak mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Hem dükkanındaki mini fotoğraf sergisi hem de müşterileriyle el işaretleriyle diyalog kurma çabası "Dilsiz berber"i diğer meslektaşlarından farklı kılıyor.

Kamil Yıldız'ın neredeyse 3 kuşağı tıraş ettiğini anlatan Günay, "Dilsiz berberimiz, şu civarın ve bizim köyümüzün dedelerimizin, babalarımızın, bizim ve hatta torunlarımızın berberi oldu. 'Dilsiz berberimiz'in öyle bir yaşam hayatı var ki o kadar tatlı. Konuşamamasına rağmen insanlara yaklaşımı, onun duygusal yapısı, insanlara sevecen yaklaşması kendisine bağlıyor. Kendisini civar köyler ve biz çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferhadanlı sakinlerinden Yaşar Durak da "Dilsiz berber"in her gün sabah saat 5'te işinin başında olduğunu belirtti.

Konuşamamasına rağmen Yıldız'ın insanlara yaklaşımının sempati topladığını aktaran Günay, mesleğinde ise işinin ehli olduğunu kaydetti.

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Mehmet Coşkun ise Kamil Yıldız'ın mahallede en çok sevilen kişilerden biri olduğunu ifade etti.

Muhtar Zeynel Serçe de Yıldız'ın dükkanında bu güne kadar tıraş koltuğuna oturan herkesin fotoğrafının dükkanda yer aldığını vurguladı.