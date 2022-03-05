Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Hindi ve kaz çiftliğinde su baskınları yaşanan bölgede, bazı tarım arazileri de suyla kaplandı.

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Hasköy ilçesinde kaz ve hindi çiftliği bulunan İshak Sönmezsoy ise her yıl ilkbahar aylarının başlamasıyla eriyen karlar ve yağmurdan dolayı işletmesinin bir kısmı ile etrafta ekili alanların yaklaşık yüzde 30'unun su altında kaldığını anlattı.