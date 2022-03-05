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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:42

Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Muş Ovası ile buradaki bazı tarım arazileri, eriyen kar ve sağanak nedeniyle su altında kaldı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, aralıklarla etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle ovada göletler oluştu.

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