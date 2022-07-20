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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:51

'Muş Ovası Sulama Projesi' ile binlerce hektarlık alan suyla buluşturulacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Ovası Sulama Projesi ile 78 bin 500 hektarlık arazinin suyla buluşturulacağını söyledi.

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