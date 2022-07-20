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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:17

Murat 124 marka otomobili 150 bin lira harcayarak yeniledi! 'Babadan kalma sevda'

Antalya'nın Akseki ilçesinde satın aldığı Murat 124 marka otomobili 150 bin liraya yakın masraf ederek yenileyen Ömer Faruk Yılmaz, 'babadan kalma sevda' olarak nitelediği aracını ayda sadece bir kez kullanıyor.

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