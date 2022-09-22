  • $18,3676
  • 18,1883
  • 985.545
  • 3280.71

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:57

Muğla'da bir mermer ocağında bulundu! Heyecanlandıran keşif

Muğla'nın Milas ilçesindeki antik mermer ocağında sosyal medya videosu çekmek için yüzey araştırması yapan bir gezgin tarafından keşfedilen ve Herakles'e (Herkül) ait olduğu değerlendirilen kabartmayla ilgili inceleme başlatıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.