Mucize kurtuluş! 6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düştü

Olay, saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Garaj Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. 6'ncı kattaki dairede oturan C.A. isimli kadın, iddiaya göre, telefonda eşi ile tartıştıktan sonra, bilinmeyen nedenle balkondan düştü.