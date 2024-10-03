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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 11:03

Mucize kurtuluş! 6'ncı kattaki balkondan manavın brandasına düştü

URSA'nın Orhangazi ilçesinde, 6'ncı kattaki evinin balkonundan binanın girişindeki manavın brandasına düşen C.A. (27) isimli kadın, ağır yaralandı. Kadının, düşmeden önce eşiyle telefonda tartıştığı öğrenildi.