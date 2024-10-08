Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada! 2 çocuk yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü B.C.N. arkadaşı, Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Diğer yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.