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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 12:51

Motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada! 2 çocuk yaralandı

Bartın'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, kavşağa giren kamyonete arkadan çarptı. Motosikletteki 2 çocuk yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.