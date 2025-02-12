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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:52 |

Modern çağa yenik düşen radyolar, doğal afetlerde hayat kurtarabilir

Sivas'ta gençlik yıllarında radyo tamirciliğine yönelen Hüsnü Ateş, mesleğinde 35 yılı geride bıraktı. Bu işe hevesle başlayan Ateş, 'Deprem anında teknolojik imkanlar bitecek ama radyo ile iletişim daima kurulabilir' dedi.

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