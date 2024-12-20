MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Savunma sanayisinde yerli ve milli ürünlerin görünürlüğünün artırılması maksadıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve Selçuklu Koleji'nin yanı sıra MKE Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden 100'ü aşkın öğrenci katıldı.
Müze sorumlusu Tuğba Öztürk Tursun, faaliyet hakkında yaptığı açıklamada, müzenin iki ana bölüm ve bir bahçe olmak üzere üç bölümden oluştuğunu kaydetti.
Tursun, müzenin, "Tophane-i Amire", "Baruthaneler", "Tophane Müşiri" ve "İmalat-ı Harbiye" olmak üzere dört ana başlıkta incelendiğini kaydederek, "Ziyaretçilerimiz, ülkemiz topraklarındaki savunma sanayisinin oluşumu, kışladan fabrikaya, fabrikadan müzeye doğru bir kronolojide ilerliyor." dedi.
Müzenin, geçmiş dönemlerde hem askeri imalathane hem de "Süvari Kışlası" olarak kullanıldığını anlatan Tursun, şu ifadeleri kullandı:
"Bu dönemlerden elimize kalan ahşap kağnılar o dönemlerde hem yapılan hem kullanılan sahra topları, yine zamanında bu imalathanede yapılan saatler, termometreler, hidrometreler, elektrik sayaçları... Yani aslında bizim yerli malı kullanımına yönelik o esnada hayatımızda bulunan, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün kullanım alanı şu anda içerisinde ayak bastığımız alanda üretimi yapılan mekanizmalar."
"Öğrencilerimiz, geleceğimizin velinimetleri"
Öğrencilere yönelik böyle bir faaliyet yapılmasını da değerlendiren Tursun, "Öğrencilerimiz, geleceğimizin velinimetleri. Biz onlara tarihimizi, kültürümüzü, tarihlerine sahip çıkma bilinçlerini ne kadar iyi aşılarsak günümüzü de o kadar iyi yaşatmış oluruz." dedi.
Müzede, her çocuğun yaş grubuna göre tanıtım yaptıklarını ifade eden Tursun, "Onların burada gördüğü ve bilinçaltlarında oluşturduğu her bir envanter, bizleri nasıl temsil edecekleriyle ilgili önemli bir ayrıntı." diye konuştu.
"Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ederim"
Müzeyi gezen öğrencilerden Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hayra Anteplioğlu, şunları söyledi:
"Buraya, Yerli Malı Haftası'nda olduğumuz için yerli silahları görmeye geldik. Müze gayet güzel. Eskiden nasıl savaşıldığını öğrendim. Rehberimiz, doldurma kovanı anlatmıştı, o dikkatimi çekti. Güzel bir geziydi. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Yerli silahlarımızı gördüm, yerli silahlarımız çok güzelmiş. Arkadaşlarıma da yerli silahları görmek için buraya gelmelerini tavsiye ederim."