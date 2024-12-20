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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:27

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalatı-ı Harbiye Müzesi'ni ziyaret etti.

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