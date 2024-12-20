MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Müzenin, geçmiş dönemlerde hem askeri imalathane hem de "Süvari Kışlası" olarak kullanıldığını anlatan Tursun, şu ifadeleri kullandı:





"Bu dönemlerden elimize kalan ahşap kağnılar o dönemlerde hem yapılan hem kullanılan sahra topları, yine zamanında bu imalathanede yapılan saatler, termometreler, hidrometreler, elektrik sayaçları... Yani aslında bizim yerli malı kullanımına yönelik o esnada hayatımızda bulunan, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün kullanım alanı şu anda içerisinde ayak bastığımız alanda üretimi yapılan mekanizmalar."