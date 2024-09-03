Misafir flamingoların göç hazırlığı! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'de flamingo kolonilerine ev sahipliği yapan Tuz Gölü, Düden Gölü ile Ankara'nın çeşitli göl ve göletlerinde flamingo yavruları bahar aylarında yumurtalarını kırarak hayata 'merhaba' dedi. Ülkemizde 'allı turna' adıyla bilinen flamingoların bu dönemde kuluçkadan çıkan yavruları uçacak olgunluğa erişti. Yavrular, ebeveynlerinden uçma derslerini de aldıktan sonra göç için hazır hale geldi. Flamingolar sonbahar aylarıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç edecekler.