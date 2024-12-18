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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 15:03

Minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Amasya'da polisi görünce kaçmaya çalışan sürücünün minibüsünde 20 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi sürücü S.D. (45), ve Ü.A. (38) gözaltına alındı. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

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