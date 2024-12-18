Minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Iğdır'dan aldıkları 20 kaçak göçmeni 76 AS 763 plakalı minibüsle Sakarya'ya taşıyan S.D., Amasya'nın Taşova ilçesinde kavşakta uygulama yapan polis ekiplerini fark etti. Aracı durduran S.D., geri manevra yapmaya kaçmaya çalıştı. Polis, müdahale edip, minibüsü durdurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, minibüste yaşları 18 ile 30 arasında değişen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü S.D. ve Ü.A. da gözaltına alındı.