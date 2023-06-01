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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 09:32

Mide bulandıran görüntü! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Şanlıurfa'da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra müşterilere yemek olarak servis edilen yarım ton kokmuş ve bozuk tavuk eti ele geçirildi.

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