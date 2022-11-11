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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 10:37

Mezarlıkta kış hazırlığı başladı! Kar düşmeden iş makineleri ile mezarlar kazılıyor

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kar düşmeden iş makineleri ile yüzlerce 'kışlık mezar' kazıldı.

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