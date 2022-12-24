Metrelerce uzunlukta tek sıra oluşturdular! Bu görüntüler Türkiye'den

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Güreş köyü yaylalarında besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

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Köyde 600 küçükbaş hayvanıyla yetiştiriciliği yapan Kurtuluş Güler (43), hem soğuk havayla mücadele ediyor, hem de hayvanlarının bakımını yapıyor.