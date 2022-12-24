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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 16:14

Metrelerce uzunlukta tek sıra oluşturdular! Bu görüntüler Türkiye'den

Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte kış mevsimi Artvinli hayvan besicilerini zora soktu. Artvin'in Ardanuç ilçesi Güreş köyünde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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