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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2023 Pazartesi 16:44

Metrekaresi 200 dolardan satılıyor! Üzerinden araç geçtikçe değeri yükseliyor

Manisa'nın Demirci ilçesi kadınların hünerli elleriyle dokunan halıları ile Türkiye'de halıcılığa yön vermeye devam ediyor. İlçede bin bir zahmetle dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, ilginç bir yöntemle antika görünüme kavuşuyor.

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