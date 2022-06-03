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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2022 Cuma 09:40

Meteoroloji uyarmıştı! 17 ilde toz taşınımı etkili oldu

Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından birçok ilde toz taşınımı etkili oldu.

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