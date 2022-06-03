Meteoroloji uyarmıştı! 17 ilde toz taşınımı etkili oldu

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Suriye kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi.

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Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

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HATAY

Hatay kent merkezi ve ilçelerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

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Antakya, Defne, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde öğleden sonra başlayan toz bulutu etkisini artırdı.

Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.

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ADIYAMAN

Adıyaman'da da öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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GAZİANTEP

Gaziantep'te ise kent merkezi ve Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde toz aşınımı etkili oldu.

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Toz aşımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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KİLİS

Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

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AYDIN'DA VATANDAŞLAR EVLERİNE KAPANDI

Ayadın'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte toz bulutları birçok ilçeyi etkisi altına aldı.

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Aydın'da saat 19.30 sıralarında doğu ilçelerinde başlayan yağmur, rüzgarın da etkisiyle Efeler, İncirliova, Germencik, Söke ve Koçarlı ilçelerini toz bulutu ile kapladı.

Yaklaşık bir saat süren yağmur ve toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerine kapandı.

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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş ve ilçelerinde de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte akşam saatlerinde itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü.

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Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı. Kentteki esnaftan bazıları dükkanlarının önünü suyla temizledi.