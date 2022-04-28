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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 17:31

Mesleğin yok olmasından endişe ediyor! Yetiştirmek için çırak bulamıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarihi çarşıda yarım asırdan fazladır tenekecilik yaparak geçimini sağlayan Durmuş Ali Abra, çırak bulamadığı için mesleğinin yok olmasından endişe duyuyor.

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