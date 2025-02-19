Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,3002
  • 37,981
  • 3429.58

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 10:34 |

Mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıkmış

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır elekçilik yapan Mehmet Ekşiler, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.