  • $28,9884
  • 31,2591
  • 1889.17
  • 7944.92

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 10:11

Mersin'de tefecilik operasyon! 8 zanlı yakalandı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.