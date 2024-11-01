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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2024 Cuma 12:44

Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü! Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Burdur'da, Hüseyin Mete'nin (42) aynı mekanda karşılaştığı husumetlisi Ramazan Uçar tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ramazan Uçar'ın, Hüseyin Mete'yi bir kadınla sohbet ederken, biri sırt kısmına olmak üzere 7 el ateş edip öldürdüğü görüldü.