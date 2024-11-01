Mekanda karşılaştığı husumetlisi tarafından öldürüldü! Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.