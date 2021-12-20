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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:17

Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğüne bağlı görevliler ile Mehmetçik, karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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