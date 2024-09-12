Maydos Antik Kenti'nde bulundu! 3 bin 500 yıllık

Troya Savaşı'nın tarihlendiği Troia VIIb tabakasında çok sayıda istiflenmiş taştan örnekleri bulunmuştu. Ancak bu kurşundan ve daha da öldürücü bir silah. Bugünkü mermilerle de kıyaslayabiliriz. Burası da Tarihi Gelibolu Yarımadası. Biliyorsunuz savaşların yoğun yaşandığı ve milyonlarca kurşunun atıldığı bir bölge. Biz arkeologlar bazen "en" leri severiz. Bu yüzden de bu kurşun için bölgede yani Gelibolu Yarımadası'nda atılan en eski kurşun diyebiliriz. Biz bu sapan taşlarının ağırlığını da ölçtük. Daha önce 2018 yılında bulduğumuz örnek 43 gramdı, bu kurşun ise 33-34 gram ağırlığında. Ucu da sivri. Bu kurşun bir insana isabet ettiğinde ya delip geçer ya da çok büyük kalıcı hasar verir" dedi.