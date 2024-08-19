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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:57

Masiro Kanyonu görenleri büyülüyor

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan kanyon, doğal güzelliği ile sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenleri ağırlıyor.