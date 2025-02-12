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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:03 |

Marmara Denizi 10 metre çekildi! 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyılarında deniz 10 metre çekilerek halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıkları ortaya çıkardı.

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