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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 10:17

'Maraş dondurması'nın ham maddesi! Fideleri toprakla buluştu

'Maraş dondurması'na kattığı lezzet, kıvam ve aroma sebebiyle dondurmanın hammaddesi olarak bilinen salep bitkisinin fideleri toprakla buluşturuldu.

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