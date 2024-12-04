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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2024 Çarşamba 09:38

Manisa'da fotokapanla ilk kez 'boz ayı' görüntülendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla ilk kez boz ayı görüntülendi.

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