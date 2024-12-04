Manisa'da fotokapanla ilk kez 'boz ayı' görüntülendi

Akhisar ilçesi Pekmezci mevkisinde ekipler tarafından yerleştirilen fotokapanlaraa ekim ayında farklı günlerde boz ayı görüntüsü yansıdı. Manisa'da daha önce kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi birçok türü çeken fotokapana ilk kez boz ayının yansıması ise heyecan yarattı. (DHA)