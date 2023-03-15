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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 16:43

Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu, her 4 binadan 1'inin yıkıldığı Malatya'da enkaz iki bölgedeki 830 dönüm alanda toplanıyor. Kentte enkazın kaldırılması için ekskavatör, kepçe, dozer gibi iş makinelerinin yer aldığı yaklaşık 250 araç alanda gece gündüz çalışıyor.

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