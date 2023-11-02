Mahalleliyi canından bezdirdi! Araçların lastiklerine dadandı

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"Gelsin bana desin ki, sen bunu bana yaptın, ben de bunu yaptım desin"





Yaklaşık 1 ay önce de aracının lastiğine çivi çakıldığını anlatan Mesut Yavuz, "Gece bana ait olan aracımın lastiğini kesmişler. Olay anı güvenlik kameralarından da gözüküyor. Mahallede bulunan başka araçlarında lastiği kesilmiş. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız. Bizden ne istiyorlar anlamış değilim. Gelsin bana desin ki, 'sen bunu bana yaptın, ben de bunu yaptım' desin. Bu zamana kadar kimseye bir şey yapmadım. Bundan 1 ay öncede aracımın ön lastiğine çivi çakmışlardı. Bu seferde arka lastiğimi bıçak sokmuşlar. Sabah işe giderken fark ettim durumu. Sonra durumu emniyet ekiplerine haber verdim" diye konuştu.