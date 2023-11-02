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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 16:44

Mahalleliyi canından bezdirdi! Araçların lastiklerine dadandı

Antalya'nın Serik ilçesinde araçlarının lastiklerinin bıçakla delen şahıs mahalleliyi canından bezdirdi. Yaklaşık 1 ay önce de aracının lastiğine çivi çakıldığını anlatan Mesut Yavuz, 'Gelsin bana desin ki, 'sen bunu bana yaptın, ben de bunu yaptım' desin' ifadelerini kullandı.

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